В Риме умерла "королева кашемира" Лаура Бьяджотти

РИМ, 26 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Знаменитый итальянский модельер Лаура Бьяджотти, известная во всем мире как "королева кашемира", скончалась в Риме на 74-м году жизни, сообщила в пятницу утром газета Corriere della Sera.

Бьяджотти была госпитализирована в среду вечером после острого сердечного приступа, за которым последовала остановка сердца. Врачи реанимационного отделения римской больницы Sant'Andrea сумели восстановить сердечную деятельность и долго вели борьбу за жизнь женщины. Однако, по свидетельству медиков, головному мозгу их пациентки был нанесен непоправимый ущерб, и в итоге врачи констатировали смерть мозга.

Лаура Бьяджотти родилась 4 августа 1943 года в Риме в семье дизайнера. Получив степень доктора археологии в Римском университете, она начала работать в семейной фирме по изготовлению готовой одежды. В 1972 году основала собственную фирму Laura Biagiotti Fashions, бренд которой стал одним из наиболее известных в мире итальянской моды. С начала 1980-х годов занялась созданием духов: в 1982 году был выпущен аромат Laura, в 1986 – Night, в 1988 – Roma, в 1992 году – Venezia. Открыла около 600 модных магазинов по всему миру, в том числе в Москве и Пекине. В 1995 году приняла участие в модном показе в Кремле, продемонстрировав коллекцию, почти целиком выполненную из кашемира.

С 1980 года Бьяджотти жила в городке Гуидония под Римом в замке XI века, который был отреставрирован под ее личным руководством. Она всю жизнь любила живопись и вместе со своим мужем Джанни Чинья собрала бесценную коллекцию картин одного из основоположников итальянского футуризма Джакомо Балла, которая в 1996 году экспонировалась в Государственном музее изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

Бьяджотти активно занималась благотворительностью, в частности, в 1998 году выделила около миллиона долларов на реставрацию ведущей на Капитолий лестницы Кордоната, созданной по проекту Микеланджело. Знаменитому венецианскому театру "Ла Фениче" она подарила новый занавес взамен утраченного во время сильнейшего пожара 1996 года. Уже будучи всемирно известным модельером Бьяджотти увлеклась гольфом и в 1991 году открыла первый гольф-клуб в предместье Рима.