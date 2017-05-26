В Таиланде отреставрируют исторические центры 27 городов

БАНГКОК, 26 мая – РИА Новости. Власти Таиланда приняли решение о реставрации исторических памятников, находящихся в центрах двадцати семи старейших городов страны, заявила в пятницу в телевизионном выступлении генеральный директор Национального управления планирования в сфере природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Равиван Пхуридет.

Гендиректор выступила в программе Одиннадцатого (правительственного) национального телеканала страны, посвященной старейшим городам Таиланда. Помимо планирования мероприятий по сохранению экологии, управление занимается планированием городского ландшафта всех городов страны, исключая столицу и столичный регион.

Правительство выделяет около 4 миллионов долларов на реставрацию исторических памятников, составляющих исторические центры таких городов, как Чиангмай, Чианграй, Лопбури, Ратчабури и других, известных, как старейшие города, периоды расцвета которых были вехами в развитии тайской цивилизации и государственности, сказала в телепередаче генеральный директор департамента. На первом этапе предполагается реставрировать только один-два памятника в каждом городе, отметила она.

Многие памятники старины в этих городах подверглись разрушениям в результате стихийной урбанизации, которая происходила без контроля со стороны властей, отвечающих за сохранность исторических памятников, добавила Пхуридет.

В ближайшее время в управлении пройдет совещание с губернаторами провинций, в которых расположены объекты реставрации, и будут определены объемы средств, выделяемых каждому из городов. Реставрационные работы будут осуществляться специалистами Департамента археологии, материальной культуры и сохранения исторических памятников министерства культуры Таиланда совместно с местными властями, сказала гендиректор Национального управления.