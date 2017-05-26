В Китае казнили экс-начальника полиции Внутренней Монголии

ПЕКИН, 26 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Верховный народный суд Китая в пятницу объявил, что привел в исполнение приговор о смертной казни бывшему начальнику полиции автономного района Внутренняя Монголия, экс-политсоветнику Чжао Липину, который ранее был признан виновным в совершении убийства и в коррупции, сообщает агентство Синьхуа.

Верховная народная прокуратура КНР в начале февраля прошлого года предъявила экс-чиновнику обвинения в убийстве, а также в незаконном хранении боеприпасов. По данным следствия, Чжао Липин в марте 2015 года застрелил человека в городе Чифэн. Позднее в конце июля 2015 года он был исключен из партии. Чжао Липин по совместительству также занимал должность председателя отделения Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Внутренней Монголии.

Приговор о смертной казни был вынесен судом города Тайюань провинции Шаньси в ноябре 2016 года. Суд постановил, что с 2008 по 2010 годы он незаконно получил 23,7 миллиона юаней (около 3,5 миллионов долларов США). Позднее Верховный народный суд подтвердил приговор и оставил его без изменений. Верховный народный суд Китая в 2007 года получил право пересматривать все смертные приговоры, вынесенные судами более низкой инстанции.

Смертная казнь в Китае предусматривается по многим статьям Уголовного кодекса, в подавляющем большинстве случаев — за незаконный оборот наркотиков. В последнее время резко выросло число сметных приговоров за коррупцию. Верховный народный суд и Верховная народная прокуратура Китая в апреле прошлого года уточнили правила применения смертной казни в коррупционных делах, постановив, что высшая мера наказания будет использована в случаях присвоения незаконным путем или получения взяток на сумму более 460 тысяч долларов.