На Филиппинах убили шесть иностранных наемников

Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия

Филиппинские солдаты во время осмотра стрелкового оружия

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. По меньшей мере шесть боевиков, ликвидированных армией Филиппин в ходе столкновений в провинции Минданао, были иностранными гражданами, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на военных.

По данным агентства, среди ликвидированных боевиков были граждане Малайзии, Индонезии и других стран.

Всего военные ликвидировали 13 боевиков в городе Марави, где продолжаются столкновения, пишет газета Straits Times. Издание уточняет, что среди уничтоженных боевиков было двое граждан Малайзии, один гражданин Индонезии и один гражданин Саудовской Аравии.

Вечером во вторник стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте ввел военное положение в провинции Минданао после столкновений армии с группировкой, поддерживающей ИГ.

Ранее Дутерте заявил, что не позволит группировке "Исламское государство" прийти на территорию его страны.