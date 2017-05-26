Южная Корея впервые после долгого перерыва одобрила межкорейские обмены

ТОКИО, 26 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Министерство по делам объединения Южной Кореи впервые после долгого перерыва одобрило план возобновления межкорейских обменов и поставок гуманитарной помощи, сообщило агентство Ренхап.

Решение считается знаковым, так как принято впервые с момента вступления в должность нового президента Мун Чжэ Ина, разделяющего либеральные взгляды. При прежней администрации Пак Кын Хе межкорейские обмены были фактически прекращены с начала 2016 года после ядерного испытания КНДР.

В понедельник министерство заявило о возможности возобновления контактов на неправительственном уровне и оказания гуманитарной помощи северянам.

В четверг южнокорейские власти сообщили, что на рассмотрении находятся 19 таких проектов, предложенных различными гуманитарными организациями. Итогом рассмотрения стало одобрение одного из этих проектов. Организация "Корейское движение по обмену", чей проект получил одобрение, создана в 1996 году и занимается поставками продуктов питания для детей Северной Кореи.

Любые контакты и поездки между двумя странами строго регулируются государственными органами обеих стран, так как после окончания Корейской войны в 1953 году между Югом и Севером так и не было заключено мирного договора, а действует перемирие.