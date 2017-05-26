Роуссефф вновь требует от верховного суда признать ее импичмент незаконным

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф вновь обратилась с иском в верховный суд с требованием аннулировать итоги импичмента, в результате которого она лишилась должности, передает агентство Telam.
"Весь этот процесс носил политический характер и был фальсифицирован", — говорится в заявлении адвоката Роуссефф.
Сам Заваски в сентябре 2016 года отклонил аналогичную апелляцию Роуссефф.
Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Роуссефф 61 голосом против 20. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Ранее ей грозил запрет занимать государственные посты в течение восьми лет. Временным главой государства до выборов, которые пройдут в 2018 году, стал вице-президент — Темер.