Роуссефф вновь требует от верховного суда признать ее импичмент незаконным

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф вновь обратилась с иском в верховный суд с требованием аннулировать итоги импичмента, в результате которого она лишилась должности, передает агентство Telam.

Адвокат экс-президента в качестве одного из аргументов использует недавний скандал с появлением видеозаписи, согласно которой занявший место Роуссефф Мишел Темер якобы дает распоряжение заплатить более 630 тысяч долларов экс-главе палаты депутатов Эдуарду Кунье "за молчание" по делу о коррупции вокруг нефтяной компании Petrobras. При этом именно Кунья был одним из инициаторов процесса импичмента против Роуссефф.

"Весь этот процесс носил политический характер и был фальсифицирован", — говорится в заявлении адвоката Роуссефф.

По мнению агентства, шансы на удовлетворение иска бывшей главы государства невелики: прошение будет рассматривать судья Алешандре д Мораес, близкий друг президента Темера и министр юстиции в его правительстве. Он был назначен в верховный суд после гибели в авиакатастрофе Теори Заваски.

Сам Заваски в сентябре 2016 года отклонил аналогичную апелляцию Роуссефф.

Сенат Бразилии проголосовал за импичмент Дилмы Роуссефф 61 голосом против 20. В результате отдельного голосования было решено, что она не будет лишена возможности занимать государственные должности. Ранее ей грозил запрет занимать государственные посты в течение восьми лет. Временным главой государства до выборов, которые пройдут в 2018 году, стал вице-президент — Темер.