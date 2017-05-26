Белый дом прокомментировал инцидент с Трампом и черногорским премьером

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Шон Спайсер прокомментировал неловкий инцидент, который произошел между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Черногории Душко Марковича на саммите НАТО в Брюсселе.

Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним Марковича. Видеозапись произошедшего быстро распространилась в Сети, вызвав недоумение у многих пользователей.

"Я не видел этого видео", — цитирует Спайсера издание USA Today.

Однако пресс-секретарь президента отметил, что расстановка лидеров стран-членов НАТО для фотографии была определена заранее, и предположил, что Трамп просто следовал схеме этой расстановки.

В четверг главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с "Исламским государством", о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.