Миссия ОАГ покинула Никарагуа, объяснив это обстоятельствами "высшей силы"

МЕХИКО, 26 мая – РИА Новости. Специальная миссия Организации американских государств (ОАГ), прибывшая в минувший понедельник в Никарагуа, неожиданно покинула страну в связи с обстоятельствами "высшей силы", сообщило представительство организации.

Наблюдатели ОАГ планировали встретиться с политическими партиями страны, однако неожиданно уехали.

"Мотивы (отъезда) далеки от самой миссии", — приводит портал Prensa заявление представительства, детали не приводятся. В ближайшее время ОАГ обещает опубликовать специальное коммюнике на этот счет.

В последнее время ОАГ находится почти в открытом противостоянии с Венесуэлой, которая обвиняет организацию во вмешательстве во внутренние дела страны на фоне политического конфликта с оппозицией. Массовые протесты в Венесуэле уже унесли жизни более 55 человек. В итоге президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о начале процесса выхода страны из регионального блока. Официальный Манагуа является традиционным партнером Каракаса.

Миссия ОАГ прибыла в Никарагуа на основании соглашений, достигнутых президентом этой страны Даниэлем Ортегой. Ее задачей был мониторинг ситуации с выборами и предложения по возможным изменениям в соответствующее законодательство в течение ближайших трех лет.