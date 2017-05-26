В США не верят, что скандал с утечками нарушит контакты с Британией

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Представители разведывательного сообщества США не ожидают, что скандал вокруг утечек информации по теракту в Манчестере отразится на сотрудничестве американских и британских спецслужб, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы прекратили делиться с США информацией о теракте в Манчестере после того, как секретная информация о теракте утекла в американскую прессу. Трамп ранее заявил, что потребовал от Минюста расследовать утечки и наказать виновных. Позднее агентство Пресс Ассошиэйшн со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда написало, что Британия возобновила обмен разведывательными данными с США по расследованию теракта в Манчестере, получив новые гарантии от партнеров.

В шести разведывательных ведомствах США заявили, что не видят никаких изменений в обмене данными с британскими коллегами и не ожидают, что они произойдут.

"Ценность разведывательной информации, которой обмениваемся мы и наши союзники, слишком важна, чтобы ограничить этот обмен из-за картинок в газете и преждевременной публикации имени террориста", — заявил один из собеседников агентства.

Глава МВД Великобритании Амбер Радд назвала возмутительным появление в СМИ фрагментов секретной информации по расследованию теракта в Манчестере. Премьер-министр Тереза Мэй пообещала довести позицию Лондона по этому поводу до Трампа.

Теракт произошел в понедельник вечером в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 64 человека остаются в больнице, из них 20 — в критическом состоянии. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.