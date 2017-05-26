Лидеры НАТО выполнили требования Трампа на первом саммите с его участием

БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с "Исламским государством", о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.

Американский президент Дональд Трамп прибыл в бельгийскую столицу еще в четверг, встретился там с премьером Бельгии, лидерами институтов ЕС и президентом Франции. Но главной целью его визита был саммит Североатлантического альянса, в котором новый лидер США принял участие впервые.

Для саммита Трамп заготовил и публичное выступление: речь на открытии мемориала, посвященного жертвам теракта в Нью-Йорке. Мемориал установлен у входа в новую штаб-квартиру альянса. Трамп вновь призвал членов НАТО к выполнению финансовых обязательств перед организацией, назвав несправедливостью недостаточные, по его мнению, расходы на оборону 23 стран-членов альянса.

На всех своих встречах президент США настаивал и на дополнительных усилиях по борьбе с терроризмом – на том, что он требовал от альянса еще в преддверии президентских выборов.

Деньги и антитеррор

Союзники откликнулись на требования лидирующей страны альянса, военные расходы которой составляют три четверти оборонного бюджета НАТО. В четверг было решено составлять ежегодные национальные планы по увеличению вклада в оборону. В них страны-члены будут указывать, как намерены поднимать оборонные расходы до 2% от ВВП, инвестировать в ключевые мощности и участвовать в операциях НАТО. Первая серия докладов по выполнению этих планов будет готова к декабрю, и в феврале 2018 года ее изучат министры обороны стран-членов альянса.

НАТО также решила формально вступить в международную коалицию по борьбе с ИГИЛ, командование которой осуществляют США. Это решение было принято по инициативе Вашингтона из двух соображений: показать единство альянса в борьбе с терроризмом и представить платформу для координации действий участников коалиции. Генсек напомнил, что альянс не намерен участвовать в боевых действиях против террористов, но как член коалиции сможет участвовать в политической дискуссии ее участников, в том числе по координации и обучению.

Столтенберг сообщил, что лидеры приняли решение создать подразделение по сбору разведданных в рамках борьбы с терроризмом, чтобы улучшить обмен информацией между членами НАТО, в том числе по иностранным боевикам. Генсек также решил назначить высокопоставленного представителя НАТО координатором по выполнению антитеррористического плана альянса.

Россия: оборона и диалог

Тон дискуссии по России также задало выступление Трампа. На открытии монумента он назвал терроризм, миграцию и "угрозу со стороны РФ" в числе угроз для НАТО. По словам Столтенберга, страны-члены альянса на заседании подтвердили нынешний подход к отношениям с Россией, предполагающий сдерживание и диалог. Генеральный секретарь отметил, что НАТО – это оборонительный союз и не стремится к конфронтации с Россией.

"Россия – наш крупнейший сосед, она продолжит им быть, и мы стремимся к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией", — заявил он, напомнив, что в прошлом году после двухлетнего перерыва прошло четыре заседания Совета Россия – НАТО.

Отвечая на вопрос, не приведет ли увеличение оборонных расходов к новой гонке вооружения, он сказал, что все действия НАТО являются "взвешенным, носящим оборонительный характер и пропорциональным ответом на действия России", и вновь обвинил РФ в конфликте на Украине.

По словам Столтенберга, подход союзников к России является единым как никогда. Лидеры НАТО подтвердили и свой курс в отношении Украины, выразив готовность продолжать укреплять практическое и политическое партнерство с Киевом. Они также высказались за полноценное выполнение минских соглашений.

Отношения США, европейских стран и РФ ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.

*Террористическая организация, запрещенная в России.