Лидеры НАТО выполнили требования Трампа на первом саммите с его участием

БРЮССЕЛЬ, 26 мая – РИА Новости, Владимир Добровольский. Главы государств и правительств стран НАТО провели в Брюсселе экспресс-саммит, посвященный требованиям США, и приняли решение о вступлении альянса в коалицию по борьбе с "Исламским государством", о расширении поддержки коалиции и создании антитеррористического подразделения, а также о подготовке национальных планов по увеличению оборонных расходов.
Для саммита Трамп заготовил и публичное выступление: речь на открытии мемориала, посвященного жертвам теракта в Нью-Йорке. Мемориал установлен у входа в новую штаб-квартиру альянса. Трамп вновь призвал членов НАТО к выполнению финансовых обязательств перед организацией, назвав несправедливостью недостаточные, по его мнению, расходы на оборону 23 стран-членов альянса.
На всех своих встречах президент США настаивал и на дополнительных усилиях по борьбе с терроризмом – на том, что он требовал от альянса еще в преддверии президентских выборов.
Деньги и антитеррор
Столтенберг сообщил, что лидеры приняли решение создать подразделение по сбору разведданных в рамках борьбы с терроризмом, чтобы улучшить обмен информацией между членами НАТО, в том числе по иностранным боевикам. Генсек также решил назначить высокопоставленного представителя НАТО координатором по выполнению антитеррористического плана альянса.
Россия: оборона и диалог
"Россия – наш крупнейший сосед, она продолжит им быть, и мы стремимся к лучшим и более конструктивным отношениям с Россией", — заявил он, напомнив, что в прошлом году после двухлетнего перерыва прошло четыре заседания Совета Россия – НАТО.
Отвечая на вопрос, не приведет ли увеличение оборонных расходов к новой гонке вооружения, он сказал, что все действия НАТО являются "взвешенным, носящим оборонительный характер и пропорциональным ответом на действия России", и вновь обвинил РФ в конфликте на Украине.
Отношения США, европейских стран и РФ ухудшились из-за ситуации в Донбассе, где Киев в апреле 2014 года начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры.
*Террористическая организация, запрещенная в России.