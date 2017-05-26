СМИ: Иванка Трамп приняла фотографию футболиста за изображение святого

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Курьезный случай произошел во время посещения дочерью президента США Дональда Трампа ресторана в Риме "Кафе святого Игнатия". Как сообщает портал FourFourTwo, Иванка приняла за изображение святого фотографию форварда "Лацио" Джорджо Кинальи.

Дочь американского лидера поинтересовалась у владельца заведения, что за святой изображен на снимке. "Это не святой, но великий чемпион "Лацио", — пояснил ресторатор.

Ivanka Trump thought Lazio legend Giorgio Chinaglia was a Christian Saint https://t.co/QojxOrmWPX pic.twitter.com/KUJu6yq8yv — 101 Great Goals (@101greatgoals) 25 мая 2017 г.

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Джорджо Киналья выступал за "Лацио" с 1969 по 1976 годы. На его счету 140 голов в 263 матчах за римский футбольный клуб.