Опрос: Трамп видит в России союзника, считают две трети американцев

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Более 70% американцев считают, что президент Дональд Трамп рассматривает Россию как союзника, притом что 64% американцев относят Москву в число врагов Вашингтона, говорится в новом опросе Fox News.

Опрос был проведен 21-23 мая среди случайно выбранных 1 тысячи зарегистрированных избирателей. Погрешность +/- 3%.

Избирателем был задан вопрос, как, по их мнению, "президент Трамп рассматривает отношения США с Россией".

"Почти 73% уверены, что президент рассматривает Россию в качестве союзника. Только 20% полагают, что Трамп видит в России врага", — сообщает Fox News.

Почти все опрошенные (93%) считают, что главный враг США — это Северная Корея, следом идут Иран (80%) и Сирия (76%). Эти страны, по мнению американцев, являются тремя главными врагами США.

На четвертом месте оказалась Россия (64%). В 2013 году, сообщает Fox News, этот показатель составлял 40%.