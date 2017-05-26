СМИ: ФБР проверяет президентского советника в рамках "российского дела"

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. ФБР проводит проверку в отношение зятя и советника президента США Джареда Кушнера по делу о "связях с Россией", сообщает американский телеканал NBC News со ссылкой на представителей властей.

По словам американских чиновников, следователи считают, что Кушнер обладает значительной информацией, относящейся к их расследованию.

"Это не означает, что они подозревают его в совершении преступления или намерены его обвинить", — добавляет NBC.

По данным Washington Post, следователи изучают ряд встреч Кушнера.

Ранее американские СМИ уже сообщали, что ведущие расследование о "российских связях" Трампа службы заинтересовались информацией о встречах Кушнера с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года. Кроме того, Кушнер и экс-советник президента нацбезопасности Майкл Флинн в декабре 2016 года встречались с российским послом в США Сергеем Кисляком в нью-йоркской башне Trump Tower.

"В отношении Кушнера, который провел в декабре встречи с российским послом и банкиром из Москвы, идет расследование из-за масштабов и характера его взаимодействия с русскими", — пишет WP со ссылкой на источники.

По словам одного из его адвокатов Джейми Корелика, "ранее Кушнер добровольно вызывался поделиться с конгрессом тем, что он знает об этих встречах, он сделает то же самое, если с ним свяжутся в связи с любым другим расследованием". Представитель минюста США Сара Флорес, слова которой приводит американское издание, сообщила, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о расследовании в отношении Кушнера. ФБР от комментариев отказалось.

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, был назначен специальный прокурор Роберт Мюллер. Кроме того, еще два параллельных расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей конгресса США.