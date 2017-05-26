СМИ: жительница США, ждавшая ребенка 17 лет, родила сразу шестерых

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Сразу шестеро детей родились в американской семье, ждавшей ребенка в течение 17 лет, пишет в четверг газета Washington Post.

Выходцы из Нигерии Аджибола и Адебойя Тайво, которые живут в Ричмонде (штат Виргиния), 11 мая стали родителями трех мальчиков и трех девочек. Роды с кесаревым сечением принимала бригада из 40 медиков.

По свидетельствам врачей, все дети, появившиеся на свет на 30-й неделе, "чувствуют себя хорошо и продолжают развиваться", но пока остаются под медицинским наблюдением в палате интенсивной терапии, срок выписки неизвестен.

Мать выписали из госпиталя на прошлой неделе. Она "очень вовлечена" в обеспечение ухода за детьми, сообщила официальный представитель учреждения Шира Поллард.

Самый маленький из новорожденных весил при рождении около 500 граммов, самый большой — чуть более 1 килограмма.

"Я надеюсь, что самый маленький из моих детей скажет мне, когда вырастет: я был таким крохой, и посмотри, каким я стал теперь", — сказала женщина. Напрямую с прессой ни она сама, ни ее муж, ни врачи пока не общаются.

Рождение шести детей сразу — редкость. В госпитале, где они появились на свет, это первый случай. По данным медицинских властей США, в 2015 году в стране родились 4 миллиона малышей, и только в 24 случаях младенцев было четыре или более.