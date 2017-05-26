Трамп пока не определился с позицией по антироссийским санкциям

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пока не определился с позицией по поводу антироссийских санкций, сообщил глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон.

"Я думаю, что президент все еще рассматривает этот вопрос. Пока у нас нет позиции. У него (Трампа) есть много вариантов", — заявил чиновник, отвечая на вопрос о позиции Вашингтона по санкциям против России.

Кон также рассказал, что вопрос об ограничениях обсуждался на саммите НАТО в Брюсселе. По его словам, российская тематика будет в центре внимания и на встрече "Большой семерки", которая состоится в пятницу в Италии.

После переговоров госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы российского МИД Сергея Лаврова, прошедших в Вашингтоне 10 мая, в госдепе заявили, что ограничения останутся в силе до тех пор, пока "Москва не изменит действия, которые к этому привели".