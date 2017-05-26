СМИ: Трамп на встрече с лидерами ЕС пожаловался на "очень плохих" немцев

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе пожаловался на торговую политику Германии, сообщает Der Spiegel со ссылкой на участников саммита.

"Немцы очень-очень плохие. Посмотрите на миллионы автомобилей, которые они продают в США. Ужасно. Мы это остановим", — процитировал слова Трампа собеседник издания.

Источники Süddeutshe Zeitung заявили, что стороны так и не достигли взаимопонимания в экономических вопросах, но договорились попытаться найти точки совпадения интересов.

Ранее Трамп уже критиковал импорт немецких автомобилей в Америку. "Я бы сказал BMW, что если они хотят строить завод в Мексике и продавать машины в США без 35-процентного налога, то им лучше об этом забыть", — сказал он в январском интервью Bild.