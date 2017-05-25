В Мексике начали следствие после появления селфи с раненым россиянином

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Генеральная прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо начала следствие по факту публикации мексиканцем фотографий, сделанных в больничной палате с раненым россиянином Алексеем Макеевым.

На минувшей неделе несколько сотен человек окружили дом Макеева в Канкуне и напали на него. Один мексиканец был ранен и скончался после нападения, сам россиянин получил тяжелые травмы и находится в больнице. Макеев стал известен в Мексике благодаря своим видео, в которых постоянно безосновательно оскорблял жителей этой страны, угрожал им, а затем выкладывал в интернет, сопровождая записи демонстрацией нацистской символики.

По сообщению портала Universal, мексиканец прошел в палату, несмотря на охрану, так как представился сотрудником прокуратуры. После этого он сделал несколько селфи с Макеевым, находившимся без сознания, и опубликовал фотографии в социальных сетях с оскорблениями в его адрес.

Главный врач госпиталя Игнасио Бермудес рассказал, что Макеев постепенно идет на поправку, попросил предоставить ему кресло-каталку, а также не показывает никаких признаков агрессивного поведения.

Ранее консул РФ в Мехико Дмитрий Болбот сообщил РИА Новости, что Макеев, скорее всего, будет задержан сразу по выходу из больницы, где проходит лечение. По словам дипломата, по факту происшедшего возбуждены сразу два уголовных дела — против самого Макеева и в связи с бездействием властей, включая подстрекательство к насилию. На этой неделе от работы были временно отстранены сразу 20 полицейских из Канкуна, которые не оказали помощь россиянину во время нападения разъяренной толпы.