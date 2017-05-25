НАТО не будет участвовать в боевых действиях коалиции по борьбе с ИГ*

БРЮССЕЛЬ, 25 мая – РИА Новости, Александр Шишло. Вступление НАТО в коалицию по борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" не означает, что альянс будет участвовать в боевых действиях, подтвердил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях", — сказал Столтенберг журналистам по окончании встречи глав государств и правительств стран НАТО.

Ранее он отмечал, что формальное присоединение к коалиции важно по двум причинам: заявить о решительной поддержке альянсом борьбы с терроризмом и способствовать более эффективной координации действий участников коалиции, в которую входят все страны-члены НАТО. При этом он неоднократно заявлял, что в боевых операциях НАТО участвовать не будет.

* Террористическая организация, запрещенная в России