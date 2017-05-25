В конгресс США внесли законопроект о военных действиях против ИГ*

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Законопроект, позволяющий США вести военные действия против террористических группировок "Исламское государство" (ИГ), "Аль-Каида" (запрещены в РФ) и "Талибан", внесен в четверг на рассмотрение сената американского конгресса, сообщается на сайте одного из авторов документа республиканца Джеффа Флейка.

Данный законопроект позволяет "применять военную силу" против трех упомянутых группировок. Он также наделяет конгресс США "надзорной ролью за теми людьми или силами, которые могут представлять угрозу, будучи связанными с ИГ, "Аль-Каидой" или "Талибаном", а также функциями по "определению, в каких случаях борьба с ними может выходить за пределы Афганистана, Сирии, Ирака, Йемена, Ливии и Сомали". Также законопроект "отменяет или заменяет" аналогичные документы, которые были приняты в 2001 году против устроителей терактов 11 сентября и годом позднее — против тогдашних властей Ирака.

"Разрешение конгресса на использование военной силы против ИГ*, "Аль-Каиды" и "Талибана" даст нашим союзникам и врагам понять, что мы решительно настроены", — сказал Флейк.

По его словам, "конгрессу давно пора поднять свой голос в поддержку войны против ИГ*".

* Террористическая организация, запрещенная в России