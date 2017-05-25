Британские клиники переведены в "режим ожидания" на случай теракта

ЛОНДОН, 25 мая — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Британские клиники Национальной службы здравоохранения (NHS) переведены в "режим ожидания" на случай теракта, пишет в четверг газета The Telegraph.

Сообщается, что сотрудникам отделений скорой помощи клиник — в общей сложности 27 отделений — были даны указания подготовиться к последствиям "возможной террористической атаки". Персонал клиник попросили провести ревизию запасов крови для переливания, а также провести проверку оборудования.

Полиция городов страны, в том числе столицы, тоже переведена на усиленный режим работы из-за теракта на стадионе в Манчестере, который произошел вечером 22 мая. Смертник Салман Абеди активировал самодельное взрывное устройство в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ*, запрещенная в РФ и ряде других стран.