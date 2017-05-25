В Белом доме заявили, что рост расходов НАТО осложнит жизнь России

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Увеличение расходов НАТО на оборону будет способствовать созданию более сильной Европы и "осложнит жизнь России", заявил высокопоставленный представитель Белого дома, сопровождающий президента США Дональда Трампа в международном турне.

"Чем больше страны-члены НАТО тратят (на оборону), тем хуже это для России. И то, что Трамп призывает альянс расходовать больше и больше, безусловно осложняет жизнь России и способствует созданию более сильной и жизнеспособной Европы", — сказал представитель Белого дома. Стенограмму его брифинга распространили журналисты из президентского пресс-пула.

По словам представителя, "действия Трампа действительно повышают способность НАТО сдерживать любую агрессию на границах альянса, в том числе со стороны России".

Ранее в четверг Трамп, выступая в Брюсселе, назвал Россию в числе основных угроз для НАТО.