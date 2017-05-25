Трамп не обсуждал тему России на встрече с лидерами ЕС

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп не обсуждал в четверг на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе российскую тематику, заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

Как передали журналисты президентского пресс-пула, в ходе брифинга они поинтересовались, поднимал ли председатель Евросовета Дональд Туск тему опасений относительно "различий между европейцами и США в отношении России".

Представитель Белого дома ответил, что "спрашивал об этом чиновников, которые присутствовали на расширенной встрече с (руководством) ЕС, и этот вопрос не обсуждался".