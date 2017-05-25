Правительство Греции считает терактом покушение на экс-премьера Пападимоса

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство Греции расценивает как террористический акт покушение на бывшего премьера Лукаса Пападимоса и осуждает это преступление, заявил официальный представитель правительства Димитрии Тзанакопулос.

"Правительство безоговорочно и категорически осуждает нападение на бывшего премьера Пападимоса",- говорится в поступившем в РИА Новости заявлении.

По сообщению лечащих врачей и руководства больницы, Пападимос и сопровождавшие его лица находятся в стабильном состоянии, они прошли все необходимые врачебные обследования.

"Мы желаем от всего сердца скорейшего выздоровления бывшему премьеру и двум сопровождавшим его лицам", — говорится в заявлении.

По его словам, премьер-министр Алексис Ципрас проинформирован о происшедшем.

"Греческая полиция сделает все для быстрого и тщательного расследования дела", — заявил Тзанакопулос.