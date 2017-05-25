Суд оставил в силе решение о приостановке иммиграционного указа Трампа

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Апелляционный суд в США оставил в силе решение приостановить иммиграционный указ президента Дональда Трампа, говорится в документе суда.

"Мы подтверждаем в значительной мере предварительный запрет на реализацию данного исполнительного указа, наложенный окружным судом", — говорится в решении.

"Конгресс дал президенту широкие полномочия запрещать въезд иностранцам, но эти полномочия не абсолютны. Они не могут оставаться без контроля в случаях, подобных данному, когда президент издает исполнительное распоряжение, которое может нанести непоправимый ущерб лицам по всей стране", — говорится в решении суда.

Соображения национальной безопасности, на которые ссылается Трамп, в распоряжении названы "расплывчатыми", а сам указ, по мнению суда, граничит с религиозной нетерпимостью и дискриминацией. Кроме того, суд считает, что указ нарушает конституционный запрет на установление государственной религии или высказывание предпочтения одной религии в ущерб другой.

Уже второй по счету указ Трампа, который планировалось реализовывать с 16 марта, запрещает въезд в США на 90 дней граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Указ подтверждает основные меры, первоначально принятые в конце января: приостановку въезда из ряда стран и программы приема беженцев. В отличие от более раннего указа Трампа, из списка стран исключен Ирак.

Предыдущий указ, подписанный в январе, был временно отменен судом, и администрация решила разработать новый.