Три гражданина Йемена задержаны в Мексике по запросу США

МЕХИКО, 25 мая – РИА Новости. Трое граждан Йемена были задержаны мексиканскими властями в столице страны по просьбе США, сообщил в четверг представитель национальной комиссии по безопасности латиноамериканской страны.

По данным Рейтер, в США им грозят обвинения по ряду статей, однако не уточняется, по каким именно. В Мексике йеменцы находились без законных на то оснований. Сейчас они переданы миграционным властям.

Портал Razon отмечает, что в числе выдвигаемых против граждан Йемена обвинений – терроризм, преступный сговор, отмывание денег и наркоторговля.