Минюст США уже ищет виновных в утечках информации, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Минюст США уже ищет виновных в утечках секретной информации, как об этом распорядился президент Дональд Трамп, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь президента США Шон Спайсер со ссылкой на главу министерства юстиции, генпрокурора Джеффа Сешнса.

"Джефф Сешнс: "Мы уже начали предпринимать необходимые шаги, чтобы бороться с этими повсеместными утечками, которые подрывают нашу национальную безопасность", — написал Спайсер.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы прекратили делиться с США информацией о теракте в Манчестере после того, как секретная информация о теракте утекла в американскую прессу. Кроме того, ежедневно американские СМИ публикуют утечки о "связях Трампа с Россией", которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

Трамп ранее заявил, что потребовал от минюста расследовать утечки и наказать виновных. Трамп не сказал, о каких именно утечках идет речь, но подчеркнул, что США ценят особые отношения с Великобританией.