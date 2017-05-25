CNN: исполнитель теракта в Манчестере мог пройти тренировку у ИГ* в Сирии

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Исполнитель теракта в британском Манчестере Салман Абеди мог пройти тренировку в Сирии у боевиков запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванные правительственные источники в США.

"Смертник Абеди, вероятно, получил некоторое количество тренировок ИГ*, посетив Сирию за те месяцы, что предшествовали взрыву, согласно информации, собранной при предварительном расследовании нападения", — сообщает телеканал. "США считают, что ИГ путем этих тренировок создали условия для того, чтобы он (Абеди — ред.) осуществил это нападение. Официальное лицо заявляет, что другие члены семьи Абеди тоже, вероятно, перешли к радикальным взглядам", — уточняет телеканал.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта американской певицы Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей, 75 человек остаются в больницах, из них 23 — в критическом состоянии. Несколько человек считаются пропавшими без вести. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ, запрещенная в РФ и ряде других стран.

* Террористическая организация, запрещенная в России