ИКАО готова рассмотреть запрос Украины по небу над Крымом

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Международная организация гражданской авиации (ИКАО, ICAO) пока не получала запрос Украины по спору с Россией за небо над Крымом, но готова его рассмотреть в случае получения такового, рассказал РИА Новости представитель организации Энтони Филбин.

По его словам, рассмотрение такого рода запросов соответствует миссии организации.

"До сих пор такого запроса получено не было. В любом случае, мы готовы к получению запросов от представителей авиационного сообщества, которые являются нашими членами, что полностью соответствует нашей миссии", — сказал он.

Украинский вице-премьер Владимир Кистион ранее заявил, что Украина готовит обращение в ИКАО с обвинениями России в нарушении конвенции о гражданской авиации в части контроля за крымским небом.

"Крым — это Украина, и мы рассчитываем на поддержку Международной организации гражданской авиации в вопросе нормализации авиапотоков над полуостровом", — заявил Кистион.

Конкретных примеров нарушений конвенции со стороны РФ вице-премьер не указал.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".