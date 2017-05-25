Американский политик избил журналиста британской газеты

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. В США предъявлены обвинения кандидату в нижнюю палату конгресса республиканцу Грегу Джианфорте, напавшему на репортера Guardian, сообщила газета.

Инцидент произошел в штаб-квартире Джианфорте в штате Монтана. По словам журналиста Бена Джейкобса, он попытался задать вопрос кандидату, но тот отвечать отказался и набросился на репортера.

На аудиозаписи столкновения, которую опубликовала газета, слышно, как политик просит Джейкобса задать вопрос позже или обратиться к сотруднику штаба, но журналист настаивает. Затем слышны звуки борьбы и крики Джианфорте: "Я от вас устал, парни! Последний из вас, кто был здесь, сделал то же самое. Убирайся отсюда".

Свидетелем потасовки стала репортер Fox News Алисия Акуна. По ее словам, Джианфорте "схватил Джейкобса за шею обеими руками и швырнул на землю", а затем начал наносить удары и разбил ему очки.

В штабе Джианфорте заявили, что кандидат в конгрессмены лишь пытался оттолкнуть телефон Джейкобса, который тот протянул, чтобы записать ответ на вопрос. Журналист якобы начал сопротивляться, и завязалась драка.

Правоохранителей эта версия, однако, не убедила, и Джианфорте предъявили обвинения в нанесении легких телесных повреждений. Как пишет Би-би-си, максимальное наказание по этой статье — 500 долларов штрафа и шесть месяцев лишения свободы.