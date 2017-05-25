Трамп обсудил с лидерами ЕС борьбу с терроризмом и угрозы от Пхеньяна

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в четверг в Брюсселе с председателем Европейского совета Дональдом Туском и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и обсудил с ним угрозы глобального терроризма, в частности от ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ), а также ситуацию с ядерной программой Северной Кореи, говорится в сообщении Белого дома.

"Лидеры обсудили общие проблемы Европейского союза и Соединенных Штатов в борьбе с глобальным терроризмом и защиту исконных территорий ЕС. Они договорились сотрудничать в части углубления сотрудничества в борьбе с ИГ, радикализацией и отвечать на другие общие угрозы. Они также обсудили угрозу из Северной Кореи и согласились сотрудничать, чтобы далее изолировать северокорейский режим с политической и экономической точки зрения", — отмечается в сообщении ведомства.

Кроме того обсуждалась экономическая повестка: было решено углубить экономические связи, а также предпринять меры по защите европейских и американских производителей от недобросовестной конкуренции.