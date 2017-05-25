На Филиппинах за два дня ликвидировали более 30 боевиков ИГ*

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. По меньшей мере 31 боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) ликвидирован за двое суток в ходе боевых действий на Филиппинах, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на филиппинских военных генералов.

По данным агентства, боевики были ликвидированы в южном городе Марави. По данным представителей армии, в число ликвидированных боевиков входят 13 членов ИГ*, уничтоженных в среду. В четверг погибли шесть военных.

Действия боевиков, поддерживающих ИГ*, в городе Марави ранее побудили президента Филиппин Родриго Дутерте ввести военное положение на части территорий на юге страны.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.