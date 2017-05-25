Комитет по мониторингу продолжит работать в рамках венского соглашения

ВЕНА, 25 мая — РИА Новости. Министерский мониторинговый комитет и техкомитет экспертов продолжат функционировать в рамках венского соглашения по сокращению добычи нефти, следующая встреча министров состоится через два месяца в России, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Продолжится также работа и министерского комитета из представителей стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК, который так же будет собираться один раз в два месяца, а также работа технических экспертов, которые ежемесячно работают и делают соответствующий анализ ситуации на рынках", — сказал Новак на пресс-конференции по итогам встречи стран-участников венского соглашения.

Он отметил, что консультации по ситуации на рынке могут проводиться во внеочередном порядке.

"Мы также договорились, что следующее заседание министерского комитета пройдет в России через два месяца",- добавил Новак.