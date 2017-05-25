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В мире

Сенатор: от прекращения железнодорожного сообщения с РФ пострадают украинцы

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Май 2017 (69)
19:5125.05.2017
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© РИА Новости / Евгений СамаринПерейти в фотобанкНовый пригородный электропоезд готовится отправиться с Киевского вокзала Москвы. Архивное фотоНовый пригородный электропоезд готовится отправиться с Киевского вокзала Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. От возможного прекращения железнодорожного сообщения с Россией в первую очередь пострадают сами украинцы, заявил журналистам в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.

Железнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Киев вновь опроверг информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в Киеве сообщила, что Украина может прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией с 1 июля. Однако министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что кабмин сейчас не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией. Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины заявила, что пассажирские поезда в Россию курсируют согласно графику.

Кроме того, как сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не рассматривал на своих заседаниях вопрос прекращения пассажирских перевозок в РФ. В РЖД в четверг, как и неделю назад, РИА Новости сообщили, что официально никаких уведомлений от Украины не получали.

Васильев полагает, что все ограничительные меры будут носить временный характер.

"Судя по сообщениям СМИ, киевские власти планируют с 1 июля прекратить железнодорожное сообщение с Россией полностью. Грузовые перевозки уже прекращены. Теперь очередь за пассажирскими перевозками", — сказал сенатор.

Киевский вокзал в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Опять по шпалам. Киев хочет закрыть железнодорожное сообщение с Россией

По его словам, проиграют от данного решения прежде всего граждане Украины, поскольку пусть и гораздо меньше, чем прежде, но тем не менее несколько миллионов пассажиров в год пользуются железнодорожным сообщением Украина — Россия, и большинство из них – жители Украины.

"Прекращение железнодорожного сообщения с Россией – это новые неудобства для них. Тем более что значительная часть работающих в России украинцев трудится здесь вахтовым способом и практически раз в каждый квартал примерно на месяц возвращается на территорию Украины", — добавил он.

По словам Васильева, безусловно, пострадают и украинские перевозчики, которым сообщение с Россией давало внушительную часть доходов. Без сообщения с Россией, только за счет внутренних перевозок, украинские железнодорожники не смогут окупать свою деятельность, у них существенно сократятся возможности обновлять парк вагонов, ремонтировать должным образом железнодорожные пути, добавил сенатор.

Поезд Москва - Киев на Киевском вокзале
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Ганжара: от запрета поездов в РФ пострадает исключительно Украина

"Власти успокаивают железнодорожников, постоянно напоминая, что обострение отношений с Россией уже привело к тому, что практически на 60% сократился пассажиропоток. Но, судя по всему, даже оставшиеся 40% были существенным вкладом, в том числе и в казну страны", — считает парламентарий.

По словам Васильева, выиграют в данной ситуации частные перевозчики, которые расширят предложения по автотранспортным перевозкам. Будут новые прибыли у транспортников соседней Белоруссии, которые уже сейчас имеют серьезные дополнительные прибыли и активно развивают возможности как железнодорожного транспорта, так и авиаперевозок, поскольку транзитные пассажиры – украинские граждане — все чаще пользуются их услугами, подчеркнул законодатель.

"Определенный ущерб понесет Украина и от потери валютной выручки, получаемой от сбыта продукции с приграничных территорий. По подсчетам украинских экспертов, до конца года ущерб может составить более 3,5 миллиардов долларов. И такие потери не могут не сказаться на ситуации в стране в целом – увеличится дефицит бюджета, ускорятся инфляционные процессы", — сказал Васильев.

Вид на центральный железнодорожный вокзал в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
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Сенатор: от запрета поездов в Россию Украине лучше не станет

Что касается экономических потерь России, то товарооборот с украинскими территориями настолько мал, что это вряд ли как-то ощутимо скажется на экономической ситуации в стране, полагает он. "А вот политическая составляющая наших отношений, скорее всего, усугубится. Об этом не следует забывать в Киеве, принимая столь конъюнктурные политические решения", — сказал парламентарий.

Как отметил сенатор, понятно, что на Украине есть запрос на обострение отношений с Россией, и власть там реагирует на этот запрос в надежде, что к следующим выборам граждане Украины либо забудут о том, что им в свое время создали дискомфорт, либо эти неудобства просто "потеряются" в огромном списке сложностей и противоречий, в которых сегодня живут обычные граждане Украины.

"А может, к тому времени все само собой рассосется, и железнодорожное сообщение с Россией — как грузовое, так и пассажирское — будет восстановлено. Я уверен, что так оно и будет, вот только будет ли за этим стоять Порошенко, у меня очень большие сомнения", — заключил Васильев.

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