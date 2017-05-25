Трамп при осмотре здания НАТО отодвинул премьер-министра Черногории

БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Президент США Дональд Трамп в ходе осмотра здания новой штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, который провел генсек альянса Йенс Столтенберг, резко отодвинул стоявшего перед ним премьер-министра Черногории Душко Марковича, свидетельствуют кадры записи трансляции на сайте телерадиокомпании RTBF.

Черногория впервые участвует в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении всеми странами-членами Североатлантического альянса перед окончательной процедурой получения членства 5 июня.

President Trump pushes Montenegro’s PM Duško Marković out of the way to get to the front of the pack of world leaders in Brussels: pic.twitter.com/9Qi8X3vKSJ — Nick Stylianou (@nmsonline) 25 мая 2017 г.

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