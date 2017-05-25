В пропаже с украинской таможни двух тонн грецких орехов обвинили мышей

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Мыши съели две тонны грецких орехов, конфискованных украинскими таможенниками на одном из региональных пунктов контроля, сообщило местное издание "Данкор онлайн".

Как говорится в статье, задержанные таможней за различные нарушения товары, по решению суда, должны были продаваться на открытом аукционе через электронные торги. Однако некоторые категории конфиската продавать было нельзя, например, продукты питания сомнительного происхождения без сертификатов качества или товары, ввозимые на Украину с нарушениями прав интеллектуальной собственности (пиратская продукция, подделки известных брендов). Что делать с такими товарами, решала специальная комиссия при областном управлении юстиции.

Как отмечает издание, согласно решению комиссии, должны были быть уничтожены, в частности, спирт неизвестного происхождения, сигареты, колбаса, сардельки и почти две тонны (1957 килограммов) лущеных грецких орехов. На заседании поступило предложение передать орехи в школу, детский дом и детсад.

"Но на все предложения представитель Сумской таможни сообщил, что исследовать уже нечего, потому что орехи эти поели мыши", — пишет "Данкор онлайн".

По данным местного издания, орехи стоили больше 170 тысяч гривен (6,5 тысячи долларов).