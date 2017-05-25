Литовский институт предупредил студентов о "российском разведчике" в вузе

ВИЛЬНЮС, 25 мая — РИА Новости. Институт международных отношений и политических наук Вильнюсского университета предупредил студентов, что в учебном заведении замечен "офицер российской разведки", который "может интересоваться выпускными работами" и "просить делиться материалами".

"Мы призываем все сообщество института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета критически оценивать личные просьбы делиться информацией. Простой, на первый взгляд не вызывающий подозрений случайный контакт может означать усилия российского разведчика как можно скорее больше узнать о вас, ваших взглядах, слабостях", — говорится в обращении института в Facebook

"Будем бдительны, обережем себя и наше государство", — призвали в администрации вуза.

К обращению была прикреплена фотография мужчины, которого заметили на одном из мероприятий учебного заведения. По данным института, ранее он фигурировал в отчете литовских спецслужб о потенциальных угрозах для национальной безопасности.

Отчет об угрозах нацбезопасности с 2016 года готовят Департамент госбезопасности и второй департамент оперативных служб при Минобороны. В этом году документ состоял из 38 страниц. В отчете были описаны основные угрозы для республики, многие из которых, по мнению литовских спецслужб, исходят от России. Особое место занимает раздел, посвященный разведывательной деятельности. Как говорится в отчете, "офицеры российской разведки, которые представляются дипломатами, принимают участие в научных конференциях и других официальных мероприятиях, в рамках которых стараются завязать связи и собрать информацию".

Москва неоднократно опровергала утверждения о военной угрозе со стороны России независимости балтийских стран. По словам главы МИД Сергея Лаврова, такие заявления абсурдны и безосновательны.