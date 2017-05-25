Татарский Сабантуй широко отметили у подножия Эйфелевой башни

ПАРИЖ, 25 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Народный татарский праздник Сабантуй прошёл в четверг у подножия главной французской достопримечательности — Эйфелевой башни при большом скоплении народа.

"В рамках нашей совместной работы между Парижем и Казанью установились действительно дружеские отношения… Для нас историческое событие — наш национальный праздник, Сабантуй, который действительно отражает всю красоту нашего российского народа, всю палитру. Я очень горжусь тем, что именно Казани это честь выпала", — сказал журналистам мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Публикация от Миляуша MISA Мусина (@mrs_misa) Май 24 2017 в 11:10 PDT

Он отметил, что "самое большое наше достояние — это наш межнациональный мир, и мы действительно в России можем показать, как можно вместе жить разным народам".

"И Париж, я думаю, это та площадка, где этот пример стоило показать", — подчеркнул мэр.

Установившаяся в столичном регионе Франции хорошая погода и выходной день — французы отмечают Вознесение — сыграли на руку организаторам праздника. Гости, многие из которых пришли на праздник с детьми, охотно принимали участие в работе развлекательных площадок, где могли попробовать себя в таких экзотических для Франции конкурсах, как перетягивание каната, бег с коромыслами, борьба мешками и других. Особо отважным посетителям предлагали без помощи рук найти монету в плошке с популярным татарским молочным продуктом — катыком.

Парижане и гости французской столицы смогли познакомиться с разными видами народных промыслов Татарстана, попробовать национальные угощения, увидеть национальные танцы и услышать песни на татарском языке.

"Этот праздник показывает, насколько Париж открыт миру. Я очень рада принимать мэра Казани, своего друга Ильсура Метшина. Казань — это необычный город, который много вложил в спорт и туризм. Этот город — модель того, как можно жить всем вместе", — отметила гость праздника, глава французской столицы Анн Идальго.

В свою очередь, посол России в Париже Александр Орлов также поделился с корреспондентом РИА Новости своей радостью от праздника.

"Сколько труда было вложено, чтобы все получилось, и оно получилось! Великолепная погода, много народу, улыбки на лицах — праздник! И очень важно, что ощущение праздника связано с Россией, что позитивные эмоции идут от нас", — подчеркнул дипломат.

Татарский праздник Сабантуй — ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, в Татарстане является праздником республиканского значения. Сабантуй сегодня празднуется в большинстве российских регионов и более чем в 20 странах.

Сабантуй претендует на включение в список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО.