Шведского священника лишили сана после регистрации на сайте знакомств

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Шведский лютеранский священник, разместивший объявление о поиске пары на сайте знакомств, лишен сана Церковью Швеции, сообщает издание Local.

По информации издания, Церковь Швеции считает данный сайт знакомств "порнографическим". В анкете священник написал, что ищет "хозяйку, друга, секс-партнера, любовницу, супругу, девушку или пару для купания голышом". Фотографии и информация анкеты также позволяли заключить, что автор заявки на сайте знакомств носит священнический сан.

Swedish priest loses job after posting sex ad online https://t.co/u51fURfjr1 pic.twitter.com/QpVqEjpHHJ — The Local Sweden (@TheLocalSweden) 25 мая 2017 г.

​Епархия города Стренгнес сочла поведение священника "неподобающим". "Он был лишен сана и не может больше быть священником", — приводит издание заявление представителя епархии.

Как сообщается, сам священник объяснял свое поведение тем, что чувствовал себя одиноким после недавнего расставания и переезда в новый город.