Киевский метрополитен рассказал, почему повышает тарифы

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Намерения киевских властей повысить тарифы на проезд в метро не связаны с долгами коммунального предприятия "Киевский метрополитен" перед российской компанией "Укррослизинг", сообщила в четверг пресс-служба метрополитена со ссылкой на директора метро Виктора Брагинского.
Киевские власти планируют повысить цены на проезд в метро с 4 до 5 гривен (с 0,15 до 0,19 доллара).
"Важно отметить, что изменение тарифа на проезд в метрополитене не касается нерешенной ситуации с компанией "Укррослизинг". Сегодня счета предприятия, кроме социальных выплат – заблокированы. Метрополитен ожидает ответа на обращение городского головы и Киевсовета к руководству страны относительно возможности применения санкций", — сообщила пресс-служба метрополитена.
"Мы продолжаем работать в юридической плоскости. Сейчас в суде рассматривается наше обращение об отсрочке исполнения решения в связи с тяжелым финансовым положением", — заявил Брагинский.
По его мнению, предложенная смена тарифа позволит продолжать работу предприятия в нынешнем режиме, при этом метрополитен получит лишь возможность оплаты коммунальных услуг и заработной платы коллектива.
Счета метрополитена остаются арестованными. Проблемы с долгом у компании возникли после девальвации гривны в 2014 году. Со своей стороны Киевсовет обратился в СНБО с просьбой наложить санкции на российскую компанию "Укррослизинг", чтобы не выплачивать долги. "Киевский метрополитен" рассчитывает, что Совет национальной безопасности и обороны до конца мая примет решение о введении санкций в отношении российского "Укррослизинга".
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