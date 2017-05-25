Киевский метрополитен рассказал, почему повышает тарифы

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Намерения киевских властей повысить тарифы на проезд в метро не связаны с долгами коммунального предприятия "Киевский метрополитен" перед российской компанией "Укррослизинг", сообщила в четверг пресс-служба метрополитена со ссылкой на директора метро Виктора Брагинского.

Киевские власти планируют повысить цены на проезд в метро с 4 до 5 гривен (с 0,15 до 0,19 доллара).

"Важно отметить, что изменение тарифа на проезд в метрополитене не касается нерешенной ситуации с компанией "Укррослизинг". Сегодня счета предприятия, кроме социальных выплат – заблокированы. Метрополитен ожидает ответа на обращение городского головы и Киевсовета к руководству страны относительно возможности применения санкций", — сообщила пресс-служба метрополитена.

"Мы продолжаем работать в юридической плоскости. Сейчас в суде рассматривается наше обращение об отсрочке исполнения решения в связи с тяжелым финансовым положением", — заявил Брагинский.

По его мнению, предложенная смена тарифа позволит продолжать работу предприятия в нынешнем режиме, при этом метрополитен получит лишь возможность оплаты коммунальных услуг и заработной платы коллектива.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Киевского метрополитена на решение судов предыдущих инстанций по иску компании "Укррослизинг", по которому подземка обязана выплатить почти 2 миллиарда гривен (75 миллионов долларов) задолженности по договору 2009 года о поставке в лизинг 100 вагонов. В частности, Высший хозяйственный суд оставил в силе решение, обязывающее метрополитен Киева погасить основную сумму задолженности. При этом он отклонил требование "Укррослизинга" о выплате пени в сумме 42 миллиона гривен (1,5 миллиона долларов).

Счета метрополитена остаются арестованными. Проблемы с долгом у компании возникли после девальвации гривны в 2014 году. Со своей стороны Киевсовет обратился в СНБО с просьбой наложить санкции на российскую компанию "Укррослизинг", чтобы не выплачивать долги. "Киевский метрополитен" рассчитывает, что Совет национальной безопасности и обороны до конца мая примет решение о введении санкций в отношении российского "Укррослизинга".

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