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В мире

Киевский метрополитен рассказал, почему повышает тарифы

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (382)
18:5525.05.2017
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПассажиры киевского метро. Архивное фотоПассажиры киевского метро. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

КИЕВ, 25 мая — РИА Новости. Намерения киевских властей повысить тарифы на проезд в метро не связаны с долгами коммунального предприятия "Киевский метрополитен" перед российской компанией "Укррослизинг", сообщила в четверг пресс-служба метрополитена со ссылкой на директора метро Виктора Брагинского.

Киевский метрополитен. Архивное фото
© РИА Новости / В. Павлов
Киевские власти пообещали не допустить остановки метро из-за долгов

Киевские власти планируют повысить цены на проезд в метро с 4 до 5 гривен (с 0,15 до 0,19 доллара).

"Важно отметить, что изменение тарифа на проезд в метрополитене не касается нерешенной ситуации с компанией "Укррослизинг". Сегодня счета предприятия, кроме социальных выплат – заблокированы. Метрополитен ожидает ответа на обращение городского головы и Киевсовета к руководству страны относительно возможности применения санкций", — сообщила пресс-служба метрополитена.

"Мы продолжаем работать в юридической плоскости. Сейчас в суде рассматривается наше обращение об отсрочке исполнения решения в связи с тяжелым финансовым положением", — заявил Брагинский.

По его мнению, предложенная смена тарифа позволит продолжать работу предприятия в нынешнем режиме, при этом метрополитен получит лишь возможность оплаты коммунальных услуг и заработной платы коллектива.

Пассажиры метро в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017 / Yuriy Dyachyshyn
Киевские будни: метро на грани остановки, киоски закрыты, работы нет
Ранее Высший хозяйственный суд Украины частично удовлетворил кассационную жалобу Киевского метрополитена на решение судов предыдущих инстанций по иску компании "Укррослизинг", по которому подземка обязана выплатить почти 2 миллиарда гривен (75 миллионов долларов) задолженности по договору 2009 года о поставке в лизинг 100 вагонов. В частности, Высший хозяйственный суд оставил в силе решение, обязывающее метрополитен Киева погасить основную сумму задолженности. При этом он отклонил требование "Укррослизинга" о выплате пени в сумме 42 миллиона гривен (1,5 миллиона долларов).

Счета метрополитена остаются арестованными. Проблемы с долгом у компании возникли после девальвации гривны в 2014 году. Со своей стороны Киевсовет обратился в СНБО с просьбой наложить санкции на российскую компанию "Укррослизинг", чтобы не выплачивать долги. "Киевский метрополитен" рассчитывает, что Совет национальной безопасности и обороны до конца мая примет решение о введении санкций в отношении российского "Укррослизинга".

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

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