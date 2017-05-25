ООН сообщила об атаках на больницы в 20 странах, где идут конфликты

ООН, 25 мая — РИА Новости, Ольга Денисова. Атаки на медицинские учреждения, персонал и раненых в прошлом году были зафиксированы минимум в 20 странах, где идут конфликты, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"По данным Всемирной организации здравоохранения, атаки на медицинские учреждения, докторов, машины скорой помощи, раненых и больных в 2016 году происходили по меньшей мере в 20 странах, где есть конфликты", — сообщил генсек на заседании Совета Безопасности ООН по защите мирных жителей в вооруженных конфликтах. Гутерреш подчеркнул, что "в большинстве случаев никто не был привлечен к ответственности".

Заседание проводится в годовщину принятия резолюции СБ ООН 2286, осудившей атаки на медицинские учреждения и гуманитарных работников в охваченных конфликтами странах. Резолюция требует от всех сторон вооруженного конфликта полностью соблюдать международное гуманитарное право, обеспечить уважение и защиту гуманитарному персоналу.

Генсек ООН также привел данные неправительственной организации "Терапевты за права человека", согласно которым, медучреждения Сирии были атакованы более 400 раз, более 800 человек медицинского персонала были убиты. Также Гутерреш сообщил, что в Сирии более половины медицинских центров закрылись или функционируют частично, две трети медперсонала бежали из страны.

В Йемене, по словам генсека, спустя несколько месяцев после принятия резолюции 2286 15 человек, включая трех врачей, были убиты при авиаударе по госпиталю — при том, что крыша здания была соответствующим образом отмечена, а координаты госпиталя были предоставлены всем сторонам конфликта.

В Афганистане, как сообщил Гутерреш, количество атак на больницы и медперсонал продолжает расти. Конфликт в Южном Судане, по его словам, привел к тому, что в охваченных столкновениями областях работает менее половины существовавших больниц.