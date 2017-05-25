Президент Алжира утвердил новый состав правительства страны

КАИР, 25 мая — РИА Новости. Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика в четверг назвал состав нового правительства страны, главы сменились в 15 ведомствах, сообщает алжирское информационное агентство со ссылкой на президентскую канцелярию.

В объявленный состав правительства не вошли влиятельнейшие в стране деятели, такие как: министр промышленности Абдуссалям Бушауариб, глава министерства энергетики Нуреддин Бутерфа, а также глава МИД Рамтан Ламамра.

Новым главой внешнеполитического ведомства стал бывший министр по делам Магриба Абделькадер Месахель. Минэнерго возглавил Мустафа Китуни.

Президент Алжира в среду назначил новым премьер-министром страны Абдельмаджида Теббуна. Теббун сменил Абдель Малика Селлаля, покинувшего свой пост после проведения в стране 4 мая парламентских выборов.