США
25.0525 мая18:46МСК
USD56.07-0.20
EUR63.01+0.09
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Киев вновь опроверг информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией

Сюжет:
Ситуация на Украине. Май 2017 (381)
18:3725.05.2017
(обновлено: 18:39 25.05.2017)
0651
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор. Архивное фотоЖелезнодорожный светофор. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Киеве в четверг опровергли во второй раз за месяц появившуюся информацию о том, что Украина якобы может прервать железнодорожное сообщение с Россией из-за нежелания РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка". В РЖД, в свою очередь, сообщили, что у компании нет пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и Донецком.

Крымская железная дорога
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Опять по шпалам. Киев хочет закрыть железнодорожное сообщение с Россией

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". По данным издания, из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка. В публикации газеты также сообщалось, что, по ее данным, белорусская авиакомпания готовится к росту пассажиропотока в направлении Москва-Минск-Киев и ведет переговоры с аэропортами о возможности принятия дополнительных рейсов.

Ранее эта тема поднималась 18 мая. РИА Новости в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") тогда опровергли эту информацию. В РЖД в четверг, как и неделю назад, РИА Новости сообщили, что официально никаких уведомлений от Украины не получали.

Украина. Железная дорога. Архивное фото
© РИА Новости / Юрий Лашов
Перейти в фотобанк
Экономист: Украина хочет показать, что она – "не одной ногой" в Европе
Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Вопрос не рассматривается

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что кабмин страны в данный момент не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", — цитирует слова Омеляна интернет-издание "Обозреватель".

Таможенник на российско-украинской границе. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Морев
Перейти в фотобанк
Брянск нашел альтернативу ж/д сообщению с Украиной в случае его отмены
В то же время Омелян добавил, что любое сообщение с РФ, по его мнению, следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявили, что пассажирские поезда в Россию курсируют согласно графику.

"Поезда "Укрзализныци" курсируют в Россию согласно графику. Сейчас в Россию курсирует девять пассажирских поездов", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте администрации.

Кроме того, как сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не рассматривал на своих заседаниях вопрос прекращения пассажирских перевозок в Российскую Федерацию.

"Вопрос прекращения пассажирских перевозок с Россией на заседании СНБО не рассматривался", — сообщило агентство со ссылкой на источник в ведомстве.

Пригородного сообщения с Донецком нет

Электричка. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
У РЖД нет пригородных поездов между российскими станциями и Донецком
В РЖД, в свою очередь, сообщили, что у компании нет пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и Донецком.

"Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция", — сообщили в РЖД в четверг.

Минск не ведет переговоров

Не подтвердилась и информация о том, что белорусская авиакомпания "Белавиа" ведет переговоры с аэропортами об увеличении числа рейсов, которые бы связали через Минск Украину и Россию.

"Авиакомпания не предпринимала каких-либо подготовительных шагов и не ведет подобных переговоров с аэропортами", — сообщил в четверг заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook.

ОП на страже прав граждан

В Общественной палате (ОП) РФ также прокомментировали информацию о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Киевом, отметив, что готовы принимать соответствующие обращения в случае, если это произойдет, так как подобные решения нарушили бы права граждан.

Вид на южный железнодорожный вокзал в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
"Ъ": Киев намерен отменить пассажирские поезда в Россию с 1 июля
"Если данные журналистов подтвердятся и официальный Киев откажется от железнодорожного сообщения с Россией, то это не просто будет вопиющей глупостью политиков, но и беспрецедентным нарушением прав граждан. Известно, что тысячи семей россиян и украинцев имеют родственников по обе стороны границы, при этом, несмотря на различные современные события, люди продолжают общаться семьями, ездить друг к другу в гости", — заявила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Член ОП РФ призвала гражданское общество Украины также высказать свою позицию по этому вопросу.

Автобусы не помогут

Между тем, власти Брянской области заявили, что готовы усилить автобусное сообщение с приграничными районами Украины, если появится такая необходимость в связи с отменой украинских поездов.

"У нас есть собственный (автобус — ред.), он ездит из Климово (Брянской области) в Киев два раза в неделю. Он не особенно загружен, из 45 мест обычно заняты мест 20, но все равно люди ездят и туда, и оттуда. При необходимости смогут добавить транспорт, но пока такой потребности нет", — рассказал РИА Новости представитель регионального департамента промышленности, транспорта и связи.

Вид на центральный железнодорожный вокзал в Киеве
© РИА Новости / Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
Сенатор: от запрета поездов в Россию Украине лучше не станет
Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Транспортное сообщение осуществляется автобусами и железнодорожным транспортом. Как пояснили в дирекции железнодорожного вокзала "Брянск Орловский", через Брянск ежедневно идут транзитные поезда из Москвы в Киев, Львов, Одессу, никаких изменений в их движении в настоящее время не наблюдается.

В Орловской области, которая граничит с Брянской, считают, что прекращение железнодорожного пассажирского сообщения Украины и РФ, если такое произойдет, может негативно сказаться на проживающих в регионе беженцах с Украины.

Первый заместитель губернатора Александр Бударин отметил, что в регионе есть автобусные маршруты до Украины, которые смогут заменить поезда.

"Если говорить о пассажирских перевозках, на сегодняшний момент я не думаю, что это (прекращение железнодорожного сообщения – ред.) сильно повлияет на жизнь орловцев. Если кому-то будет очень нужно, то мы находимся недалеко, от Петровского района около 100 километров до границы с Украиной. Поэтому при необходимости люди доберутся", — сказал Бударин.

"Неприятно, конечно, когда разрываются связи… Тем более, что на территории области большое количество беженцев. У них все-таки семьи, и они перемещаются. Мы иногда содействуем тому, чтобы они съездили на родину. Вот для них это будет проблемой", — добавил он.

О развитии ситуации на Украине читайте здесь>>

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена