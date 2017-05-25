Киев вновь опроверг информацию о разрыве ж/д сообщения с Россией

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В Киеве в четверг опровергли во второй раз за месяц появившуюся информацию о том, что Украина якобы может прервать железнодорожное сообщение с Россией из-за нежелания РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка". В РЖД, в свою очередь, сообщили, что у компании нет пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и Донецком.

Газета "Коммерсант" в четверг со ссылкой на источник, близкий к правительству Украины, сообщила, что Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с РФ ориентировочно с 1 июля. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание РЖД "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины". По данным издания, из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка. В публикации газеты также сообщалось, что, по ее данным, белорусская авиакомпания готовится к росту пассажиропотока в направлении Москва-Минск-Киев и ведет переговоры с аэропортами о возможности принятия дополнительных рейсов.

Ранее эта тема поднималась 18 мая. РИА Новости в пресс-службе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") тогда опровергли эту информацию. В РЖД в четверг, как и неделю назад, РИА Новости сообщили, что официально никаких уведомлений от Украины не получали.

Между РФ и Украиной в данный момент нет прямых поездов российского формирования. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) после событий весны 2014 года была вынуждена постепенно сокращать число поездов собственного формирования на украинских маршрутах. В конце того же года они были полностью отменены в рамках оптимизации маршрутов из-за снижения пассажиропотока.

По территории Украины проходит лишь один транзитный поезд ФПК Москва-Кишинев-Москва с остановкой. Остальные поезда, соединяющие РФ и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.

Вопрос не рассматривается

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что кабмин страны в данный момент не рассматривает вопрос прекращения железнодорожного пассажирского сообщения с Россией.

"Сейчас вопрос прекращения железнодорожного или автобусного пассажирского сообщения Украины с Россией нашим правительством не рассматривался", — цитирует слова Омеляна интернет-издание "Обозреватель".

В то же время Омелян добавил, что любое сообщение с РФ, по его мнению, следовало давно прекратить, как это было сделано с авиаперевозками в 2015 году.

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") заявили, что пассажирские поезда в Россию курсируют согласно графику.

"Поезда "Укрзализныци" курсируют в Россию согласно графику. Сейчас в Россию курсирует девять пассажирских поездов", — говорится в сообщении пресс-службы на сайте администрации.

Кроме того, как сообщило в четверг украинское информагентство УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) не рассматривал на своих заседаниях вопрос прекращения пассажирских перевозок в Российскую Федерацию.

"Вопрос прекращения пассажирских перевозок с Россией на заседании СНБО не рассматривался", — сообщило агентство со ссылкой на источник в ведомстве.

Пригородного сообщения с Донецком нет

В РЖД, в свою очередь, сообщили, что у компании нет пригородных поездов в сообщении между российскими станциями и Донецком.

"Электричка из Таганрога идет до станции Успенская. Это российская станция", — сообщили в РЖД в четверг.

Минск не ведет переговоров

Не подтвердилась и информация о том, что белорусская авиакомпания "Белавиа" ведет переговоры с аэропортами об увеличении числа рейсов, которые бы связали через Минск Украину и Россию.

"Авиакомпания не предпринимала каких-либо подготовительных шагов и не ведет подобных переговоров с аэропортами", — сообщил в четверг заместитель генерального директора авиакомпании Игорь Чергинец на своей странице в Facebook.

ОП на страже прав граждан

В Общественной палате (ОП) РФ также прокомментировали информацию о возможном прекращении железнодорожного сообщения с Киевом, отметив, что готовы принимать соответствующие обращения в случае, если это произойдет, так как подобные решения нарушили бы права граждан.

"Если данные журналистов подтвердятся и официальный Киев откажется от железнодорожного сообщения с Россией, то это не просто будет вопиющей глупостью политиков, но и беспрецедентным нарушением прав граждан. Известно, что тысячи семей россиян и украинцев имеют родственников по обе стороны границы, при этом, несмотря на различные современные события, люди продолжают общаться семьями, ездить друг к другу в гости", — заявила РИА Новости председатель комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина.

Член ОП РФ призвала гражданское общество Украины также высказать свою позицию по этому вопросу.

Автобусы не помогут

Между тем, власти Брянской области заявили, что готовы усилить автобусное сообщение с приграничными районами Украины, если появится такая необходимость в связи с отменой украинских поездов.

"У нас есть собственный (автобус — ред.), он ездит из Климово (Брянской области) в Киев два раза в неделю. Он не особенно загружен, из 45 мест обычно заняты мест 20, но все равно люди ездят и туда, и оттуда. При необходимости смогут добавить транспорт, но пока такой потребности нет", — рассказал РИА Новости представитель регионального департамента промышленности, транспорта и связи.

Брянская область граничит с Черниговской и Сумской областями Украины. Транспортное сообщение осуществляется автобусами и железнодорожным транспортом. Как пояснили в дирекции железнодорожного вокзала "Брянск Орловский", через Брянск ежедневно идут транзитные поезда из Москвы в Киев, Львов, Одессу, никаких изменений в их движении в настоящее время не наблюдается.

В Орловской области, которая граничит с Брянской, считают, что прекращение железнодорожного пассажирского сообщения Украины и РФ, если такое произойдет, может негативно сказаться на проживающих в регионе беженцах с Украины.

Первый заместитель губернатора Александр Бударин отметил, что в регионе есть автобусные маршруты до Украины, которые смогут заменить поезда.

"Если говорить о пассажирских перевозках, на сегодняшний момент я не думаю, что это (прекращение железнодорожного сообщения – ред.) сильно повлияет на жизнь орловцев. Если кому-то будет очень нужно, то мы находимся недалеко, от Петровского района около 100 километров до границы с Украиной. Поэтому при необходимости люди доберутся", — сказал Бударин.

"Неприятно, конечно, когда разрываются связи… Тем более, что на территории области большое количество беженцев. У них все-таки семьи, и они перемещаются. Мы иногда содействуем тому, чтобы они съездили на родину. Вот для них это будет проблемой", — добавил он.

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