Трамп не стал спрашивать, сколько денег потратили на штаб-квартиру НАТО

БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Президент США Дональд Трамп заявил, что он впечатлен новым зданием штаб-квартиры НАТО, церемония открытия которого состоялась в четверг в рамках саммита Североатлантического совета в Брюсселе.

"Я никогда не спрашивал, сколько эта штаб-квартира стоила, и я этого не сделаю, но это красиво", — приводит слова Трампа электронная версия газеты Soir.

Общая стоимость программы строительства и переноса штаб-квартиры оценивается в 1 миллиард евро.

Новое головное здание НАТО общей площадью 250 тысяч квадратных метров возведено напротив действующего — по другую сторону бульвара Леопольда Третьего.

Штаб-квартира НАТО переехала из Парижа в Брюссель в 1967 году после того, как Франция решила выйти из военной структуры альянса. Тридцать лет спустя возникла необходимость в расширении помещений НАТО, и в 1999 году главы государств и правительств альянса на саммите в Вашингтоне договорились построить новую штаб-квартиру. В 2002 году в Праге правительство Бельгии передало НАТО концессионные права на строительство новых зданий.

Новое здание располагается через дорогу от старых помещений на северо-востоке Брюсселя, которые первоначально служили госпиталем. Новая штаб-квартира НАТО из стекла и металла, согласно архитектурному замыслу, представляет собой сомкнутые пальцы, символизирующие единство. Здание разместилось на территории в 41 гектар.