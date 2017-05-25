МВФ планирует достигнуть соглашения по Греции в ближайшие недели

ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) надеется на то, что соглашение по предоставлению финпомощи Греции будет достигнуто в ближайшие недели – к очередному заседанию Еврогруппы, но вопрос с облегчением долгового бремени и его стабилизацией по-прежнему обсуждается, заявил в рамках регулярного брифинга представитель фонда Джерри Райс.

"Все оптимистичны в том, что соглашение может быть достигнуто. Хотелось бы надеяться, (что оно) может быть достигнуто на следующей Еврогруппе, которая соберется через несколько недель", — сказал Райс журналистам.

Но добавил, что если в вопросе реформ, которые предприняло греческое правительство, консенсуса удалось достигнуть, то по вопросу стабилизации и облегчения долгового бремени дискуссии продолжаются.

Ранее глава Еврогруппы Йерун Дейссельблум сообщил, что Еврогруппа в понедельник не пришла к решению, позволяющему выделить Греции новый транш кредита.

Греции необходим новый транш кредита уже в ближайшие недели, чтобы выплатить в июле долги перед ЕЦБ и прочими кредиторами на сумму около 7,5 миллиарда евро. Источник не исключал при этом, что решение о перечислении транша может поступить в июне.