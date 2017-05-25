В Бахрейне начали расследование гибели людей в столкновениях с полицией

МАНАМА, 25 мая — РИА Новости. Министерство внутренних дел Бахрейна в четверг начало срочное расследование гибели пяти человек в столкновениях с полицией во время операции по восстановлению порядка в шиитской деревне Дираз на окраине Манамы, говорится в сообщении министерства, поступившем в РИА Новости.

Во время столкновений возле дома известного опального шиитского богослова Исы Касема 23 мая погибли пять человек, 39 получили ранения, в том числе 31 полицейский.

Как ранее сообщил представитель МВД королевства, полицейские, проводившие в деревне операцию по восстановлению правопорядка, были вынуждены адекватно ответить на организованное на них нападение с холодным оружием и самодельной взрывчаткой. По информации бахрейнских СМИ, погибшие состояли в охране шейха Касема, в доме которого полиция также провела обыск.

В прошлом году правительство Бахрейна приняло решение лишить подданства шиитского богослова за "поддержку терроризма", а 21 мая суд приговорил его к году лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на три года за "получение больших средств незаконными путями". В течение года сторонники шиитского духовного лидера почти ежедневно проводили митинги в его поддержку возле его дома в деревне Дираз. Они заблокировали дороги к населенному пункту и в самой деревне, чтобы помешать проезду полицейских машин. Недавняя операция сил безопасности в Диразе была направлена, прежде всего, но восстановление дорожного движения.

С 2011 года в Бахрейне сохраняется напряженная обстановка, где шиитское большинство требует смены правящей страной королевской династии Аль Халифа, исповедующей ислам суннитского толка.-0-