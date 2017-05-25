Киевский депутат предложил бить батогами за русскую речь в школах

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Депутат Киевского городского совета, член партии "Свобода" Игорь Мирошниченко заявил, что за использование русского языка в украинских учебных заведениях стоит ввести телесные наказания. Об этом он заявил в эфире телеканала "112".

Мирошниченко возмутило замечание ведущей о том, что учителя и воспитатели повсеместно говорят с детьми по-русски. Журналистка спросила, какими методами, по мнению депутата, стоит бороться с этим.

"Что, нужно к батогу (прим. — прутья, применявшиеся для наказаний) возвращаться?" — спросила она.

"Иногда можно и к батогу, потому что, если в украиноязычной школе учителя позволяют себе разговаривать на русском языке, то они показывают плохой пример детям. Безусловно", — заявил Мирошниченко.

Верховная рада 23 мая одобрила введение на общенациональных каналах квоты в 75% на передачи и фильмы на украинском языке. Оппозиция в Раде намерена оспорить документ в Конституционном суде как ущемляющий права русскоязычных граждан и принятый с нарушениями регламента.