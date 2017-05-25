Трамп потребовал расследовать утечки данных, в том числе по Манчестеру

ВАШИНГТОН, 25 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп в заявлении в четверг потребовал от министерства юстиции расследовать утечки из спецслужб США и подчеркнул важность отношений с Великобританией.

Ранее сообщалось, что британские спецслужбы прекратили делиться с США информацией о теракте в Манчестере после того, как секретная информация о теракте утекла в американскую прессу. Кроме того, ежедневно американские СМИ публикуют утечки о "связях Трампа с Россией", которые отрицают как в Белом доме, так и в Кремле.

"Предполагаемые утечки из правительственных органов очень беспокоят. Эти утечки уже давно происходят, и моя администрация досконально разберется в них. Утечки секретной информации — это большая угроза нашей национальной безопасности", — говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

"Я требую от министерства юстиции США и других учреждений начать полное расследование данного вопроса и, если нужно, привлечь виновных к ответственности по всей строгости закона", — заявил Трамп.

Трамп подчеркнул, что США ценят особые отношения с Великобританией.