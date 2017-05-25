СМИ: в сенат Франции внесен законопроект по борьбе с "фальшивыми новостями"

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Сенат Франции рассмотрит осенью законопроект, предполагающий ведение борьбы с "фальшивыми новостями", сообщает радиостанция RTL.

По информации радиостанции, автором законопроекта стала сенатор от центристской партии "Союз демократов и независимых" (UDI) Натали Гуле. Документ предполагает ведение борьбы с "фейковыми новостями", а также введение санкций за распространение "фальшивок", которые являются "средствами манипуляции" и "иногда причиняют значительный ущерб". Проект будет рассмотрен осенью, когда начнутся парламентские сессии.

Как сообщается, решение о создании законопроекта по борьбе с "фейковыми новостями" было принято после того, как муниципальный советник города Мец от партии "Национальный фронт" был вызван в исправительный суд за распространение ложной информации на своей странице в социальной сети Facebook.

Радиостанция сообщает, что предложенный законопроект станет поправкой к основному закону о прессе от 1881 года. Этот закон, действующий во Франции больше века, уже содержит специальную статью, предписывающую наказание за распространение ложных новостей, которые "нарушают общественный порядок". Вместе с тем, учитывая современные реалии, существующие меры наказания считаются "недостаточными", сообщает радиостанция.