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Юнкер пошутил над Трампом за его любовь к комментариям в Twitter

Сюжет:
Саммит НАТО в Брюсселе (24)
17:2525.05.2017
(обновлено: 17:32 25.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фотоПредседатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг пошутил над президентом США Дональдом Трампом за его приверженность к комментариям в Twitter.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
Опрос: сторонников Трампа больше всего беспокоит его пристрастие к Twitter
"Я надеюсь, что он (Трамп) еще не направил твит на мой счет", — так ответил Юнкер под смех журналистов на вопрос, какое у него сложилось впечатление о Трампе после встречи с президентом США.

Лидеры институтов ЕС в четверг в Брюсселе провели совместные переговоры с американским президентом, которые длились около часа.

В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. Еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп выступал с критикой альянса. Американским избирателям он пообещал добиться роста оборонных расходов стран-членов НАТО и усилить роль альянса в борьбе с терроризмом.

Инаугурация Дональда Трампа. Лучшие фото
© AFP 2017 / Nicholas KammДональд Трамп прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на президентском самолете. Перед инаугурацией он принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступил у мемориала Линкольну.Избранный президент США Дональд Трамп и его жена Мелания возле церкви Святого Иоанна. 20 января 2017
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Дональд Трамп прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на президентском самолете. Перед инаугурацией он принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступил у мемориала Линкольну.
© AFP 2017 / Jim WatsonВ белом доме Трамп провел неформальную встречу с уходящим президентом Бараком Обамой. В закрытом чаепитии также принимали участие их супруги.Мишель Обама, Меланья Трамп, Дональд Трамп и Барак Обама в Белом доме в Вашингтоне
© AFP 2017 / Jim Watson
В белом доме Трамп провел неформальную встречу с уходящим президентом Бараком Обамой. В закрытом чаепитии также принимали участие их супруги.
© AFP 2017 / John Angelillo / PoolЗатем они направились на церемонию инаугурации к зданию конгресса США на Капитолийском холме.Бывший президент США Джордж Буш-младший с супругой Лорой прибыли на инаугурацию Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / John Angelillo / Pool
Затем они направились на церемонию инаугурации к зданию конгресса США на Капитолийском холме.
© REUTERS / Carlos BarriaНа праздничную церемонию также приехали Билл и Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей у подножия Капитолия.Церемония инаугурации 45-го президента США, Вашингтон. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
На праздничную церемонию также приехали Билл и Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей у подножия Капитолия.
© AFP 2017 / Saul Loeb / PoolСМИ отмечают, что публика прохладно встретила чету Клинтон. По прибытии на трибуну выражение лица Хиллари, которая широко улыбалась, выходя из машины по прибытии к зданию конгресса, стало задумчивым и грустным.Президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден прибыли на инаугурацию Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb / Pool
СМИ отмечают, что публика прохладно встретила чету Клинтон. По прибытии на трибуну выражение лица Хиллари, которая широко улыбалась, выходя из машины по прибытии к зданию конгресса, стало задумчивым и грустным.
© REUTERS / Kevin LamarqueЦеремонию также посетил бывший кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс.Джон МакКейн и Берни Сандерс перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© REUTERS / Kevin Lamarque
Церемонию также посетил бывший кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс.
© AP Photo / John MinchilloРядом с пропускным пунктом на Капитолийском холме произошли столкновения протестующих против инаугурации Трампа с полицией. Правоохранителям пришлось применить перцовые баллончики для разгона активистов.Зрители во время инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© AP Photo / John Minchillo
Рядом с пропускным пунктом на Капитолийском холме произошли столкновения протестующих против инаугурации Трампа с полицией. Правоохранителям пришлось применить перцовые баллончики для разгона активистов.
© REUTERS / Rick WilkingЦеремонию инаугурации открыл сенатор Рой Блант - он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому, что в 1789 году произносил первый глава США Джордж Вашингтон.Билл и Хиллари Клинтон перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© REUTERS / Rick Wilking
Церемонию инаугурации открыл сенатор Рой Блант - он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому, что в 1789 году произносил первый глава США Джордж Вашингтон.
© REUTERS / Rick WilkingЗатем с заявлениями выступили сенатор от штата Нью-Йорк и старший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер.Президент США Барак Обама и избранный президент Дональд Трамп едут на церемонию инаугурации. 20 января 2017
© REUTERS / Rick Wilking
Затем с заявлениями выступили сенатор от штата Нью-Йорк и старший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер.
© REUTERS / Brian SnyderНа церемонии инаугурации у Капитолия первым присягу принес вице-президент США Майк Пенс.Горнисты перед церемонией инаугурации Дональда Трампа в Капитолии США. 20 января 2017
© REUTERS / Brian Snyder
На церемонии инаугурации у Капитолия первым присягу принес вице-президент США Майк Пенс.
© REUTERS / Rob Carr/PoolЗатем на трибуну поднялся Дональд Трамп. Председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел республиканца к присяге.45-й президент США Дональд Трамп и экс-президент страны Барак Обама с супругами стоят на ступенях Капитолия перед отлетом Барака Обамы на военную базу Эндрюс. 20 января 2017 года
© REUTERS / Rob Carr/Pool
Затем на трибуну поднялся Дональд Трамп. Председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел республиканца к присяге.
© REUTERS / Rick WilkingСвою инаугурационную речь Трамп начал с благодарности американскому народу.Президент США Барак Обама прибыл на инаугурацию Дональда Трампа. 20 января 2017
© REUTERS / Rick Wilking
Свою инаугурационную речь Трамп начал с благодарности американскому народу.
© REUTERS / Kevin LamarqueОн заявил, что собирается совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед.Избранный президент Дональд Трамп приветствует своих дочерей. 20 января 2017
© REUTERS / Kevin Lamarque
Он заявил, что собирается совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед.
© REUTERS / Carlos BarriaЗатем президент США выразил благодарность своему предшественнику Бараку Обаме за поддержку в передаче власти.Избранный президент США Дональд Трамп приветствует президента Барака Обаму на инаугурации. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
Затем президент США выразил благодарность своему предшественнику Бараку Обаме за поддержку в передаче власти.
© AP Photo / Carolyn KasterОн также подчеркнул, что эта церемония инаугурации имела "особое значение".Избранный президент Дональд Трамп прибыл на инаугурацию в Капитолий в Вашингтон. 20 января 2017
© AP Photo / Carolyn Kaster
Он также подчеркнул, что эта церемония инаугурации имела "особое значение".
© AFP 2017 / Saul Loeb / PoolПо словам Трампа, в этот день власть не просто передается от одной администрации другой. "Мы передаем власть от Вашингтона народу", - сказал он.Меланья Трамп прибывает на церемонию инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / Saul Loeb / Pool
По словам Трампа, в этот день власть не просто передается от одной администрации другой. "Мы передаем власть от Вашингтона народу", - сказал он.
© REUTERS / Shannon StapletonПрезидент пообещал, что Соединенные Штаты не станут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.Сторонник Дональда Трампа на Национальной аллее Вашингтона. 20 января 2017
© REUTERS / Shannon Stapleton
Президент пообещал, что Соединенные Штаты не станут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.
© REUTERS / Carlos BarriaВ своей речи Трамп также коснулся внутренних проблем. Он заявил, что преступность и бандитизм "стоят жизни многих американцев", и пообещал решить эти вопросы сразу после вступления в должность.Семья Дональда Трампа прибывает в Капитолий на его инаугурацию. 20 января 2017 года
© REUTERS / Carlos Barria
В своей речи Трамп также коснулся внутренних проблем. Он заявил, что преступность и бандитизм "стоят жизни многих американцев", и пообещал решить эти вопросы сразу после вступления в должность.
© AP Photo / Andrew HarnikГоворя о борьбе с международным терроризмом, Трамп также был категоричен. Он пообещал усилить старые союзы и создать новые для новые для борьбы с радикальным исламским терроризмом.Избранный президент Дональд Трамп прибыл на инаугурацию в Капитолий в Вашингтон. 20 января 2017
© AP Photo / Andrew Harnik
Говоря о борьбе с международным терроризмом, Трамп также был категоричен. Он пообещал усилить старые союзы и создать новые для новые для борьбы с радикальным исламским терроризмом.
© REUTERS / Kevin LamarqueТрамп также заявил, что США десятилетиями защищали чужие границы, забыв при этом о собственной армии.Иванка Трамп с супругом Джаредом Кушнером и Ванесса Трамп перед церемонией инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© REUTERS / Kevin Lamarque
Трамп также заявил, что США десятилетиями защищали чужие границы, забыв при этом о собственной армии.
© REUTERS / Carlos BarriaВашингтон тратил триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась, сказал он.Избранный президент США Дональд Трамп прибывает на свою инаугурацию в Капитолии. 20 января 2017 года
© REUTERS / Carlos Barria
Вашингтон тратил триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась, сказал он.
© AP Photo / Matt RourkeИнаугурационная речь президента США продолжалась 17 минут.Новый вице-президент США Майкл Пенс во время принятия присяги. 20 января 2017
© AP Photo / Matt Rourke
Инаугурационная речь президента США продолжалась 17 минут.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкОн завершил выступление своей знаменитой фразой: "Сделаем Америку снова великой".Президент США Дональд Трамп (слева) приносит присягу на церемонии инаугурации в Вашингтоне
© РИА Новости
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Он завершил выступление своей знаменитой фразой: "Сделаем Америку снова великой".
© AP Photo / Matt RourkeЗатем он процитировал знаменитое высказывание Джорджа Вашинтона, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: "Да поможет мне Бог".Избранный президент США Дональд Трамп во время принятия присяги. 20 января 2017
© AP Photo / Matt Rourke
Затем он процитировал знаменитое высказывание Джорджа Вашинтона, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: "Да поможет мне Бог".
© AP Photo / Jose Luis MaganaПосле этого прозвучал гимн США в исполнении Джеки Иванко, которой аккомпанировал оркестр Корпуса морской пехоты.Сторонники избранного президента США Дональда Трампа во время его инаугурации в Вашингтоне. 20 января 2017 года
© AP Photo / Jose Luis Magana
После этого прозвучал гимн США в исполнении Джеки Иванко, которой аккомпанировал оркестр Корпуса морской пехоты.
© REUTERS / Carlos BarriaПо разным оценкам, на церемонию инаугурации пришли от 900 тысяч до 1 миллиона человек.Президент США Дональд Трамп. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
По разным оценкам, на церемонию инаугурации пришли от 900 тысяч до 1 миллиона человек.
© AFP 2017 / Mark Ralston Дональд Трамп уже подписал первые исполнительные указы в новой должности.Речь президента США Дональда Трампа после принятия присяги. 20 января 2017
© AFP 2017 / Mark Ralston
Дональд Трамп уже подписал первые исполнительные указы в новой должности.
© REUTERS / Carlos BarriaНа церемонии подписания документов присутствовали семья президента и высшее руководство США.Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс слушают национальный гимн США во время церемонии инаугурации в Капитолии США в Вашингтоне. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
На церемонии подписания документов присутствовали семья президента и высшее руководство США.
© AP Photo / John MinchilloТкже президент завизировал ряд официальных назначений и документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.Шерил Эдмондсон плачет во время инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017 года
© AP Photo / John Minchillo
Ткже президент завизировал ряд официальных назначений и документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
© REUTERS / Lucy NicholsonПосле подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.Президент США Дональд Трамп целует супругу Меланью после принятия присяги в Капитолии в Вашингтоне, США. 20 января 2017
© REUTERS / Lucy Nicholson
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
© REUTERS / Carlos BarriaВ честь инаугурации Трампа НАСА опубликовало архивные снимки американской столицы из космоса.Президент США Дональд Трамп со своей семьей после принятия присяги в Капитолии в Вашингтоне, США. 20 января 2017
© REUTERS / Carlos Barria
В честь инаугурации Трампа НАСА опубликовало архивные снимки американской столицы из космоса.
© AFP 2017 / Jim WatsonПосле церемонии участники торжества направились на торжественный обед.Бывший президент США Барак Обама садится в вертолет, чтобы покинуть Капитолий США после церемонии инаугурации Дональда Трампа. 20 января 2017
© AFP 2017 / Jim Watson
После церемонии участники торжества направились на торжественный обед.
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