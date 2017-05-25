Юнкер пошутил над Трампом за его любовь к комментариям в Twitter
17:2525.05.2017
(обновлено: 17:32 25.05.2017)
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БРЮССЕЛЬ, 25 мая — РИА Новости, Александр Шишло. Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг пошутил над президентом США Дональдом Трампом за его приверженность к комментариям в Twitter.
"Я надеюсь, что он (Трамп) еще не направил твит на мой счет", — так ответил Юнкер под смех журналистов на вопрос, какое у него сложилось впечатление о Трампе после встречи с президентом США.
Лидеры институтов ЕС в четверг в Брюсселе провели совместные переговоры с американским президентом, которые длились около часа.
В четверг в Брюсселе проходит краткий саммит НАТО, для участия в котором в бельгийскую столицу прибыл президент США Дональд Трамп. Еще в ходе своей предвыборной кампании Трамп выступал с критикой альянса. Американским избирателям он пообещал добиться роста оборонных расходов стран-членов НАТО и усилить роль альянса в борьбе с терроризмом.
Дональд Трамп прибыл в Вашингтон из Нью-Йорка на президентском самолете. Перед инаугурацией он принял участие в церемонии возложения венков на Арлингтонском кладбище и выступил у мемориала Линкольну.
В белом доме Трамп провел неформальную встречу с уходящим президентом Бараком Обамой. В закрытом чаепитии также принимали участие их супруги.
Затем они направились на церемонию инаугурации к зданию конгресса США на Капитолийском холме.
На праздничную церемонию также приехали Билл и Хиллари Клинтон и Джордж Буш-младший. Они заняли свои места на трибуне для почетных гостей у подножия Капитолия.
СМИ отмечают, что публика прохладно встретила чету Клинтон. По прибытии на трибуну выражение лица Хиллари, которая широко улыбалась, выходя из машины по прибытии к зданию конгресса, стало задумчивым и грустным.
Церемонию также посетил бывший кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс.
Рядом с пропускным пунктом на Капитолийском холме произошли столкновения протестующих против инаугурации Трампа с полицией. Правоохранителям пришлось применить перцовые баллончики для разгона активистов.
Церемонию инаугурации открыл сенатор Рой Блант - он отметил, что текст присяги, которую произнесет Трамп, в точности соответствует тому, что в 1789 году произносил первый глава США Джордж Вашингтон.
Затем с заявлениями выступили сенатор от штата Нью-Йорк и старший сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чак Шумер.
На церемонии инаугурации у Капитолия первым присягу принес вице-президент США Майк Пенс.
Затем на трибуну поднялся Дональд Трамп. Председатель Верховного суда Соединенных Штатов Джон Робертс привел республиканца к присяге.
Свою инаугурационную речь Трамп начал с благодарности американскому народу.
Он заявил, что собирается совместными усилиями "определить курс развития США и мира на долгие годы вперед.
Затем президент США выразил благодарность своему предшественнику Бараку Обаме за поддержку в передаче власти.
Он также подчеркнул, что эта церемония инаугурации имела "особое значение".
По словам Трампа, в этот день власть не просто передается от одной администрации другой. "Мы передаем власть от Вашингтона народу", - сказал он.
Президент пообещал, что Соединенные Штаты не станут навязывать свой образ жизни другим странам, оставляя за ними право на отстаивание собственных интересов.
В своей речи Трамп также коснулся внутренних проблем. Он заявил, что преступность и бандитизм "стоят жизни многих американцев", и пообещал решить эти вопросы сразу после вступления в должность.
Говоря о борьбе с международным терроризмом, Трамп также был категоричен. Он пообещал усилить старые союзы и создать новые для новые для борьбы с радикальным исламским терроризмом.
Трамп также заявил, что США десятилетиями защищали чужие границы, забыв при этом о собственной армии.
Вашингтон тратил триллионы долларов за рубежом, пока американская инфраструктура разрушалась, сказал он.
Инаугурационная речь президента США продолжалась 17 минут.
Он завершил выступление своей знаменитой фразой: "Сделаем Америку снова великой".
Затем он процитировал знаменитое высказывание Джорджа Вашинтона, которое по традиции произносят все президенты в конце инаугурационной речи: "Да поможет мне Бог".
После этого прозвучал гимн США в исполнении Джеки Иванко, которой аккомпанировал оркестр Корпуса морской пехоты.
По разным оценкам, на церемонию инаугурации пришли от 900 тысяч до 1 миллиона человек.
Дональд Трамп уже подписал первые исполнительные указы в новой должности.
На церемонии подписания документов присутствовали семья президента и высшее руководство США.
Ткже президент завизировал ряд официальных назначений и документ, провозглашающий Национальнй день патриотизма.
После подписания каждого документа Трамп дарил ручку кому-либо из своего окружения, в том числе своим внукам.
В честь инаугурации Трампа НАСА опубликовало архивные снимки американской столицы из космоса.
После церемонии участники торжества направились на торжественный обед.