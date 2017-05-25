МИД: Лондон в одностороннем порядке прервал диалог с Россией по терроризму

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Каналы по обмену информацией между спецслужбами РФ и Великобритании по противодействию террористической угрозе взаимодействовали, и взаимодействие было прервано не по инициативе Москвы, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это было заблокировано в одностороннем порядке Великобританией какое-то время назад… С нашей стороны эти каналы (по обмену информацией) не просто существуют, они работали, и они могут работать… Гипотетическая, но возможность получения дополнительной информации по этим каналам существовала. Задай вопрос, почему Лондон заблокировал это взаимодействие? Кому это выгодно — прикрывать какой-то потенциальной агрессией со стороны Москвы, непредсказуемостью Москвы? В чем наша непредсказуемость, совершенно невозможно понять — блокировать абсолютно предсказуемую тему, а именно противодействие терроризму", — сказала дипломат на брифинге.